Член ХАМАС рассказал о готовности группировки начать переговоры с Израилем

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Times of Israel: организация ХАМАС готова пойти на сделку с Израилем

Организация ХАМАС может провести мирные переговоры с Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал The Times of Israel, журналисты которого пообщались с одним из членов группировки.

Он сказал, что организация ХАМАС готова заключить сделку с Израилем вокруг сектора Газы. Сейчас, по его словам, в Катаре проходят переговоры между двумя сторонами.

Во время встреч обговариваются условия освобождения заложников, а также завершения боевых действий в регионе.

Ранее сообщалось, что в Москву приехал замруководителя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. Он, предположительно, проводил встречи с некоторыми российскими политиками.