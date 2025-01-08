«Черта с два»: Трюдо ответил на предложение Трампа присоединить Канаду

Премьер Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США. Он заявил, что это абсолютно исключено, пишет РИА Новости .

«Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», — написал он в соцсети X.

При этом Трюдо добавил, что работники и сообщества обеих стран выигрывают от взаимного партнерства в торговле и сфере обеспечения безопасности.

Ранее избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что многим людям в Канаде нравится мысль о том, чтобы быть 51-м штатом США, это защитит страну. По мнению Трампа, многие люди в Канаде хотят войти в состав США. Вашингтон не хочет терпеть огромный торговый дефицит между странами и предоставлять субсидии Канаде.