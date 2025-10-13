сегодня в 11:35

Черноморский флот опроверг данные о неисправности подлодки у берегов Франции

Российский Черноморский флот опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что отечественная подлодка «Новороссийск» якобы всплыла возле берегов Франции из-за неисправности, сообщает РИА Новости .

Там заявили, что недавно «Новороссийск» выполнил все поставленные задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.

На сегодняшний день подлодка совершает межфлотский переход. В соответствии с принятыми международными правилами судоходства подлодки проходят Ла-Манш только в надводном положении.

Ранее издание UK Defense Journal со ссылкой на Морское командование НАТО написало, что в акватории Бретани французский фрегат ведет наблюдение за российской подводной лодкой, находящейся в надводном положении.

