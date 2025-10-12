Французский фрегат отслеживает российскую подлодку у берегов Бретани

У западного побережья Франции в акватории Бретани французский фрегат ведет наблюдение за российской подводной лодкой, находящейся в надводном положении, сообщает «Газета.ру» .

Под данным издания UK Defense Journal со ссылкой на Морское командование НАТО, действия субмарины осуществляются в рамках обычного патрулирования.

Это не первый случай появления российских подлодок в данном регионе. В мае 2025 года британский корабль HMS Tyne отслеживал подводную лодку «Краснодар» в том же районе.

Как ранее поясняли в ВМФ России, все транзиты через Ла-Манш осуществляются строго в соответствии с международным морским правом — в надводном положении с включенными идентификационными огнями, что делает термин «перехват» некорректным. НАТО регулярно мониторит морскую активность у побережья стран-членов альянса.