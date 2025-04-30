Человеческий фактор: в России объяснили отказ Моди посетить Москву 9 Мая

Журова об отказе Моди приехать на 9 Мая: дело может быть в человеческом факторе

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отказ премьер-министра Индии Нарендры Моди приехать в Москву на празднование годовщины Великой Победы. По ее словам, здесь может быть дело в человеческом факторе, сообщает «Лента.ру» .

«Сложно сказать, что стало причиной отказа. Но я бы вообще не рассматривала политику в этом контексте, потому что на деле причина может быть абсолютно любой, это человеческий фактор», — сказала Журова.

Она также напомнила, что Индия не отказывалась участвовать в Параде Победы. Страна все же будет представлена, но на более низком уровне. Депутат подчеркнула, что у России с Индией хорошие отношения, они только начали развиваться.

«Так что тут, скорее всего, какие-то обычные причины. Человек мог просто заболеть», — предположила депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Моди не приедет в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Причина отказа не озвучивалась.

При этом известно, что в конце апреля вновь обострился пограничный конфликт Индии и Пакистана в регионе Джамму и Кашмир, длящийся много десятилетий. Из-за чего начался новый виток обострения и до чего успел дойти, читайте в материале РИАМО.