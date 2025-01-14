«Чек-фак как-то»: Лавров пошутил о названии новой ассоциации по проверке фактов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором отреагировал на новость о создании международной ассоциации по проверке фактов, отметив, что название ассоциации напоминает английское ругательство, сообщает «Царьград» .

Это событие стало предметом обсуждения на пресс-конференции, где подводились итоги работы МИД России в 2024 году.

Во время мероприятия один из журналистов выразил признательность Лаврову и всему министерству за помощь в проведении форума под названием «Диалог о фейках».

В рамках этого форума было объявлено о создании новой международной организации для проверки фактов. На это Лавров, с улыбкой на лице, ответил: «Какой? Я ослышался. Ну хорошо. Перепутал местами. Чек-фак как-то».

Журналист, тоже улыбающийся, добавил, что у вновь созданной ассоциации, вероятно, будут и такие вызовы.