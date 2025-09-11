Чарли Кирк убит: эксперт Дудаков связал смерть активиста с успехом Трампа

Трагический инцидент произошел в университетском городке штата Юта, где во время публичного выступления был смертельно ранен популярный активист Республиканской партии Чарли Кирк. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в больнице. Американист Малек Дудаков считает, что Кирка убили из-за его связи с президентом США Дональдом Трампом, пишет Газета.ru .

Дудаков высказал предположение о возможной причастности представителей демократической партии к покушению. По его словам, подобные политические убийства не происходили в США с 60-70-х годов прошлого века, когда были убиты такие видные фигуры, как Мартин Лютер Кинг, братья Кеннеди — Роберт и президент Джон.

Согласно мнению эксперта, Кирк внес значительный вклад в предвыборную кампанию Трампа, что могло стать мотивом для нападения. Политическая напряженность в США достигла критического уровня, сравнимого с прошлыми периодами нестабильности. Криминогенная обстановка в стране существенно ухудшилась, о чем свидетельствует рост числа убийств на 40% с 2019 года.

На фоне этого участились случаи политически мотивированного насилия. Стоит отметить, что до убийства Кирка были совершены две попытки покушения на самого Трампа.

Эксперты связывают всплеск насилия с глубоким расколом американского общества и обострением культурных противоречий. По их мнению, в США происходит опасная нормализация насилия, когда представители демократического лагеря воспринимают республиканцев как идеологических врагов и оправдывают агрессивные действия против них.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал найти убийцу Кирка. На текущий момент расследование основывается исключительно на записях с камер видеонаблюдения.

