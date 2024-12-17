CBC News: оппозиция Канады призвала премьера Трюдо к отставке
Политики из оппозиции в Канаде призвали к отставке премьер-министра страны Джастина Трюдо, сообщает «КоммерсантЪ».
За отставку премьера Канады выступили глава Консервативной партии Пьер Пуальевр, лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх и глава «Квебекского блока» Ив-Франсуа Бланше.
Своих политических оппонентов поддержали даже семь депутатов от правящей Либеральной партии, указывает издание.
Ранее канадский кабинет накануне утверждения бюджета п окинула вице-премьер и министр финансов Христи Фриланд.