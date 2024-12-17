CTV News: Трюдо может уйти с поста канадского премьера

Премьеру Канады Джастину Трюдо грозит отставка после ухода из правительства страны ряда ключевых министров, сообщает RT со ссылкой на CTV News.

По данным телеканала, премьер Канады может покинуть правительство или заблокировать работу парламента.

Причиной политического кризиса стал уход вице-премьера и министром финансов Христи Фриланд, которая объявила об отставке накануне объявления параметров бюджета страны на 2025 год. Причиной отставки стал конфликт с Трюдо из-за вопроса о том, как реагировать на возможное введение США пошлин на импорт канадских товаров

Правительство Канады может покинуть и министр жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шон Фрейзер.