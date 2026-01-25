BZ: ЕС может поменять курс в отношении Украины из-за скандала с Зеленским

Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен очень сильно раскритиковали из-за ее личного покрывательства скандала на Украине из-за коррупции, в котором замешан и лидер страны Владимир Зеленский, сообщает News.ru .

Как заявил немецкий журналист издания Berliner Zeitung Рафаэль Шмеллер, главной претензией к фон дер Ляйен стало ее личное выгораживание украинского президента и воздержание от решения привлечь его к ответственности, а также очень уж снисходительное отношение к властям страны.

Журналист назвал такое поведение странным, учитывая суммы денег, которые фигурировали в данном деле.

Критика в отношении главы ЕК начала звучать, когда Брюссель начал готовить новый пакет финпомощи Киеву на 90 млрд евро. По словам Шмеллера, возможно, начавшийся скандал может кардинально изменить политику европейских стран в отношении Украины.

