Бывший премьер Финляндии Марин сравнила Запад с лягушкой в нагревающейся воде

Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что западные страны отстают в реакции на действия России, так как не желают покидать зону комфорта, сообщает РБК .

«Мы как та лягушка, которая сидит в воде, которая постепенно нагревается. Но вода пока просто теплая — и это нам нравится», — сказала Марин на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

Она подчеркнула, что Западу нравится торговать с Китаем и поддерживать отношения с государствами, ценности которых далеки от европейских. Однако необходимо понять, что «температура» постепенно увеличивается.

Финский премьер отметила, что в информационном пространстве большое количество призывов к бездействию. При этом данная позиция равнозначна мнению «температура воды еще комфортная».

Марин добавила, что также ведутся разговоры о полном прекращении помощи Украине, так как проблемы Киева не являются европейскими и решатся сами.

Ранее стало известно, что во время своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский намерен представить план, включающий согласие Киева на прекращение огня на отдельных участках фронта.