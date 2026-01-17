Бывший глава НАТО допустил возможный выход США из альянса
Экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал тревожное предположение о развале Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
интервью немецкому изданию Spiegel он заявил, что не может гарантировать сохранение членства Соединенных Штатов в блоке на фоне нарастающих разногласий с европейскими союзниками.
«Никто не может этого обещать», — подчеркнул Столтенберг, отметив, что обстоятельства могут меняться.
Он призвал европейские страны активно работать над сохранением трансатлантического единства, но одновременно быть готовыми к сценарию, при котором США все же решат покинуть организацию.
Отдельно бывший генсек обратил внимание на заявления американской администрации, касающиеся Гренландии и призвал союзников отнестись к таким заявлениям со всей серьезностью, а не считать их просто риторикой.
