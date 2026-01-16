Страны НАТО направят в Гренландию около 30 военных
Европейские страны НАТО по просьбе Копенгагена готовы направить чуть более 30 военных на защиту Гренландии от США, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что самые многочисленные группы направляются по решению Парижа и Берлина. Французские СМИ сообщали о прибытии группы из 15 человек.
Отправка европейских военных в Гренландию не повлияет на планы американского лидера Дональда Трампа, который стремится заполучить остров. Такое мнение ранее высказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Накануне встречи с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме главы МИД Дании и Гренландии провели переговоры. Однако изменить позицию США по Гренландии не удалось, после чего некоторые европейские государства заявили о намерении направить туда свои войска.
