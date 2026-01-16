Страны НАТО направят в Гренландию около 30 военных

Европейские страны НАТО по просьбе Копенгагена готовы направить чуть более 30 военных на защиту Гренландии от США, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что самые многочисленные группы направляются по решению Парижа и Берлина. Французские СМИ сообщали о прибытии группы из 15 человек.

Отправка европейских военных в Гренландию не повлияет на планы американского лидера Дональда Трампа, который стремится заполучить остров. Такое мнение ранее высказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Накануне встречи с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме главы МИД Дании и Гренландии провели переговоры. Однако изменить позицию США по Гренландии не удалось, после чего некоторые европейские государства заявили о намерении направить туда свои войска.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.