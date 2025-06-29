Бывшего сенатора Совфеда РФ Клинцевича отказались впускать на территорию Армении

Экс-депутата Государственной думы и сенатора Совета Федерации России, руководителя Союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича не пустили в Армению в аэропорту Еревана. Пограничники порекомендовали ему вернуться в РФ, рассказал kp.ru бывший политик.

Сотрудники армянских служб сказали Клинцевичу, что он не въездной в страну. Он планировал визит в Ереван, чтобы встретиться с теми, кто помог установить памятник ветеранам Афганистана.

В ближайшие дни Клинцевич собирался вернуться домой. Однако ему пришлось покинуть страну раньше.

При этом пограничники не рассказали Клинцевичу, за что именно ему запретили въезжать.

Ранее суд в армянском Ереване арестовал архиепископа Микаела Аджапахяна. Он будет под стражей не менее двух месяцев.