Суд в армянском Ереване арестовал архиепископа Микаела Аджапахяна

Суд в столице Армении, Ереване, арестовал архиепископа Микаела Аджапахяна. Он будет находиться под стражей, как минимум, два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката священнослужителя Ару Зограбян.

Защита Аджапахяна планирует обжаловать решение армянского суда.

Адвокат считает его необоснованным.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян отреагировала на обыски у католикоса в Армении, когда 27 июня спецназ в масках вошел в резиденцию руководителя армянской церкви. Журналистка спросила у жителей страны, чего они ждут.