Быстрицкий: Россия может согласиться на присутствие иностранных войск на Украине

Председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий заявил, что Россия может согласиться на присутствие иностранных войск на территории Украины при условии отсутствия угроз безопасности, сообщает «Лента.ру» .

По его словам, оптимальным вариантом для РФ стало бы включение мирных соглашений в большой международный договор о безопасности в Европе.

«Без новых контуров глобальной безопасности устойчивых решений быть не может. В других условиях любой военный контингент — фактор риска. О паритете времен холодной войны говорить не приходится», — сказал Быстрицкий.

Эксперт добавил, что иностранные войска не могут считаться гарантом безопасности, если западные лидеры нацелены на поражение России в украинском конфликте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Вашингтон сможет повлиять на позицию Киева в переговорном процессе. По его словам, российская сторона готова к конструктивному диалогу.