Кремль надеется на посредничество Трампа в переговорах с Киевом

В ходе интервью американскому телеканалу ABC News пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Вашингтон сможет повлиять на позицию Киева в переговорном процессе.

«Мы рассчитываем, что посредничество США и личное участие президента Трампа помогут убедить украинскую сторону проявить политическую мудрость и гибкость», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Владимир Путин продолжает предпринимать все возможные усилия для поиска дипломатического решения конфликта. «Российская сторона готова к конструктивному диалогу, однако в условиях отсутствия ответной готовности со стороны Киева нам приходится продолжать специальную военную операцию», — пояснил он.

Особое внимание в беседе было уделено позиции украинского руководства. По словам Пескова, Киев сознательно избегает переговоров, что существенно осложняет перспективы мирного урегулирования. «К сожалению, мы наблюдаем нежелание украинской стороны идти на компромиссы, что затягивает конфликт и увеличивает человеческие жертвы», — констатировал представитель администрации президента.