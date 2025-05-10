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Кремль обвиняет Запад в затягивании конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью американскому телеканалу ABC заявил, что Владимир Путин прилагает максимальные усилия для поиска дипломатического решения украинского кризиса.

«Президент Путин делает всё возможное для урегулирования ситуации, однако украинская сторона демонстративно избегает переговорного процесса», — подчеркнул представитель Кремля.

Ключевым условием для прекращения огня Песков назвал отказ Запада от военных поставок Киеву. «Без остановки этого бесконечного потока оружия любые мирные инициативы обречены на провал», — заявил он, добавив, что российская сторона готова к немедленному началу переговоров, но «украинские власти сознательно саботируют эту возможность».

Особое внимание в интервью было уделено последнему заявлению Владимира Зеленского о необходимости 30-дневного перемирия.

«Этот тезис выглядит особенно цинично на фоне регулярных обстрелов приграничных российских территорий и террористических атак на гражданскую инфраструктуру», — отметил Песков.

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