Песков: Украина демонстрирует свое отношение к мирным инициативам

Кремль осудил атаку ВСУ на Белгород как нарушение перемирия

Этот инцидент стал очередным подтверждением того, что Киев не намерен соблюдать объявленное перемирие, заявил представитель Кремля.

«Там вроде бы заместитель губернатора ранен. Вот то, как соблюдает перемирие украинская сторона», — подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки пострадали два человека: сотрудник Росгвардии получил осколочное ранение бедра, а вице-губернатор Александр Лоренц — сотрясение мозга и акустическую травму. Чиновник находился возле здания администрации после участия в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы.

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах, о которых ранее предупреждал Владимир Путин, Песков отметил, что российские военные анализируют ситуацию.

«Наши военные изучают произошедшее», — сказал представитель администрации президента, оставив открытым вопрос о характере возможного ответа.

Этот инцидент произошёл на фоне объявленного Россией перемирия с 7 по 11 мая, которое Украина фактически проигнорировала.