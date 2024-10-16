Мария Захарова: если молдоване вступят в ЕС, у них не будет будущего

«Эти люди нужны для того, чтобы быть вечной обслугой, вечной возможностью для того, чтобы рекрутировать под нужды, ну, в данном случае, Румынии, а в целом натовского сообщества, себе обслуживающий персонал», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, если граждане Молдавии выберут вступление в Евросоюз, они лишат себя будущего. Кроме того, представитель МИД убеждена, что у молдован не будет прав. Если сейчас Молдавия обладает правами, субъектностью, культурой и благополучием — с трудностями и вызовами, но, тем не менее, там есть промышленность, наука и образование, которые даже вмешательство Европы не смогло полностью разрушить, то после вступления в ЕС страна лишится всего этого.

В случае, если Молдавия окажется в Евросоюзе, граждане страны будут даже не обслуживающим персоналом, «они будут безропотными рабами, не имеющими никаких прав», заключила Захарова.