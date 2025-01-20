Будет оптимизация расходов: как изменится помощь Украине при Трампе

Что касается сокращения поддержки Украины при новом президенте США Дональде Трампе, то оно, очевидно, произойдет, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Будет оптимизация расходов. Начнем с того, что внутри США планируется сокращение расходов примерно на триллион долларов, включая траты на чиновников. Украину тоже ждет урезание финансирования», — сказал Косоруков.

Он пояснил, что Трамп действует на опережение, чтобы восстановить отношения с ключевыми центрами силы. Его цель — не мировая гегемония, а сохранение американского лидерства. Для этого необходимо налаживать отношения с Россией и выстраивать здоровые экономические связи с Китаем.

«Украина стала антикейсом — деструктивным примером, бесполезным как для США, так и для их союзников. Огромные расходы и абсолютно бессмысленные результаты. Украина не нужна НАТО, размещение там ракет не сулит ничего хорошего для Соединенных Штатов. НАТО, по сути, не способно прокормить себя само, постоянно требует американской помощи», — отметил политолог.

Косоруков напомнил, что Трамп неоднократно говорил: сначала 2% ВВП, теперь уже 5% — европейская часть НАТО должна содержать себя самостоятельно. То же касается Украины — ее финансирование должны взять на себя европейские страны.

«У США в этом регионе Восточной Европы нет стратегического интереса: депрессивный регион, сокращающееся население, отсутствие значимых экономических проектов. Этот буфер, созданный многими американскими администрациями и поддерживаемый Deep State, больше не актуален», — резюмировал эксперт.