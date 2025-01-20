Будет оптимизация расходов: как изменится помощь Украине при Трампе
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Что касается сокращения поддержки Украины при новом президенте США Дональде Трампе, то оно, очевидно, произойдет, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.
«Будет оптимизация расходов. Начнем с того, что внутри США планируется сокращение расходов примерно на триллион долларов, включая траты на чиновников. Украину тоже ждет урезание финансирования», — сказал Косоруков.
Он пояснил, что Трамп действует на опережение, чтобы восстановить отношения с ключевыми центрами силы. Его цель — не мировая гегемония, а сохранение американского лидерства. Для этого необходимо налаживать отношения с Россией и выстраивать здоровые экономические связи с Китаем.
«Украина стала антикейсом — деструктивным примером, бесполезным как для США, так и для их союзников. Огромные расходы и абсолютно бессмысленные результаты. Украина не нужна НАТО, размещение там ракет не сулит ничего хорошего для Соединенных Штатов. НАТО, по сути, не способно прокормить себя само, постоянно требует американской помощи», — отметил политолог.
Косоруков напомнил, что Трамп неоднократно говорил: сначала 2% ВВП, теперь уже 5% — европейская часть НАТО должна содержать себя самостоятельно. То же касается Украины — ее финансирование должны взять на себя европейские страны.
«У США в этом регионе Восточной Европы нет стратегического интереса: депрессивный регион, сокращающееся население, отсутствие значимых экономических проектов. Этот буфер, созданный многими американскими администрациями и поддерживаемый Deep State, больше не актуален», — резюмировал эксперт.