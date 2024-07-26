Будапешт выразил протест Москве из-за инцидента с беспилотником

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Российского дипломата после падения дрона вызвали в МИД Румынии

Временного поверенного в делах России в Румынии Елену Копнину вызвали в МИД страны после падения дрона, пишет ТАСС.

Представителю Москвы был выражен протест после найденного в провинции Тулча обломков якобы российского БПЛА.

Бухарест также осудил атаки «против украинской портовой инфраструктуры», указано в сообщении агентства.

Представитель НАТО Фарах Дахлалла указала, что альянс не считает преднамеренным инцидент со стороны России.