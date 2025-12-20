сегодня в 12:18

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* считает, что страна сама разрушила собственную мобилизацию, сообщает «Лента.ру» .

Он считает, что проблемы с мобилизацией возникли на Украине из-за внутренних просчетов, а роль РФ в данном процессе явно переоценена.

«Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, — наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо», — сказал Буданов*.

Он уточнил, что именно она позволила поднять градус в вопросах мобилизации в стране.

Ранее на Украине объяснили обещание Буданова* «выпить кофе в Ялте» конкуренцией за внимание зрителей и отсутствием надлежащего надзора со стороны руководящих органов за тем, что спикеры транслируют в публичном пространстве.

* Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.