Обещание Буданова* «выпить кофе в Ялте» связали с конкуренцией с Арестовичем*

Заявления украинских официальных лиц, включая начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова*, в духе «скорого возвращения» Крыма связаны с конкуренцией за внимание зрителей и отсутствием надлежащего надзора со стороны руководящих органов за тем, что спикеры транслируют в публичном пространстве. Такую позицию выразило издание «Украинская правда», пишет «Царьград» .

Журналисты отметили, что с началом специальной военной операции активное взаимодействие с населением взяли на себя советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и его бывший коллега Алексей Арестович*. В это время президент Владимир Зеленский сосредоточился на международной дипломатии.

Источник в Офисе президента сообщил украинскому изданию, что ключевая ценность Арестовича* и Подоляка заключалась в их способности самостоятельно готовиться к брифингам без контроля сверху. Каждый из них выражал собственное мнение, что способствовало росту их популярности. Однако вскоре между спикерами началась конкуренция.

«Наперегонки продуцируя» новости, они стали преувеличивать военные возможности Украины. В этот ряд «позитивных» ораторов встал и глава ГУР Кирилл Буданов*, пообещавший «выпить кофе в Ялте» после вторжения ВСУ в Крым.

Источник издания выразил мнение, что эти лица могли искренне верить в свои заявления, но в итоге нанесли вред своей общественной репутации из-за пустых обещаний.

* Включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.