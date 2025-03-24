Брюс: диалог о разногласиях по Украине возможен только при завершении огня

Руководитель пресс-службы Госдепартамента подчеркнула во время брифинга с представителями СМИ, что обсуждение ключевых противоречий между участниками украинского конфликта невозможно без предварительного полного прекращения военных действий, пишет ТАСС .

«Просто напоминаю, что до тех пор, пока не будет прекращения огня, полного прекращения огня, именно тогда, как отметил президент (американский лидер Дональд Трамп — ред.) и, конечно, госсекретарь (Марко Рубио — ред.), только после прекращения огня — тогда мы сможем обсудить разногласия и то, что последует за этим, когда дело дойдет до прочного мира», — пояснила Тэмми Брюс.

По словам представителя Госдепартамента, именно полное прекращение огня станет отправной точкой для последующего диалога о перспективах урегулирования и возможных последствиях конфликта.

По словам Брюс, суть не в наличии доверия между сторонами, а в поддержании диалога. Дипломатические беседы, технические обсуждения в Саудовской Аравии, переговоры, маневры и разговоры на президентском уровне — это единственные инструменты, которые могут привести к прогрессу.