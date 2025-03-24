Брюс: диалог о разногласиях по Украине возможен только при завершении огня
Руководитель пресс-службы Госдепартамента подчеркнула во время брифинга с представителями СМИ, что обсуждение ключевых противоречий между участниками украинского конфликта невозможно без предварительного полного прекращения военных действий, пишет ТАСС.
«Просто напоминаю, что до тех пор, пока не будет прекращения огня, полного прекращения огня, именно тогда, как отметил президент (американский лидер Дональд Трамп — ред.) и, конечно, госсекретарь (Марко Рубио — ред.), только после прекращения огня — тогда мы сможем обсудить разногласия и то, что последует за этим, когда дело дойдет до прочного мира», — пояснила Тэмми Брюс.
По словам представителя Госдепартамента, именно полное прекращение огня станет отправной точкой для последующего диалога о перспективах урегулирования и возможных последствиях конфликта.
По словам Брюс, суть не в наличии доверия между сторонами, а в поддержании диалога. Дипломатические беседы, технические обсуждения в Саудовской Аравии, переговоры, маневры и разговоры на президентском уровне — это единственные инструменты, которые могут привести к прогрессу.