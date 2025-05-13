Брижит Бардо заявила, что разочарована Эммануэлем Макроном

«И это не только я, есть целый батальон тех людей, кто им (Макроном — ред.) разочарован», — сказала Бардо в интервью BFMTV.

Актриса подчеркнула, что ее последняя встреча с французским лидером состоялась в 2018 году в Елисейском дворце, с тех пор они не разговаривали. При этом Бардо отметила, что ей «нечего сказать» Макрону.

Два года назад Бардо обратилась к Макрону с открытым письмом, в котором назвала его «злым существом» и выразила мнение, что президент приносит лишь вред обществу.

Ранее французский президент заявил, что предложение главы РФ Владимира Путина по переговорам с Украиной — недостаточный шаг. Политик объяснил свою позицию.