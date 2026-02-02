Британский лорд без штанов обнаружен в файлах покойного Джеффри Эпштейна

В рассекреченных файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили фотографию, на которой экс-посол Британии в США и бывший еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон без брюк беседует с женщиной в белом халате, сообщает РИА Новости .

30 января американский Минюст обнародовал 3 млн страниц документов, а также свыше 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий, связанных с делом Эпштейна. Некоторые материалы были отредактированы, в частности, из них были удалены персональные данные пострадавших.

После обнародования фото 72-летний член Палаты лордов принял решение о выходе из рядов Лейбористской партии, чтобы «не наносить ей дополнительный репутационный ущерб».

Питер Мандельсон являлся членом Палаты общин британского парламента в период с 1992 по 2004 год. В кабмине Тони Блэра он занимал пост министра по делам Северной Ирландии с 1999 по 2001 год. С 2004 по 2008 год Мандельсон работал еврокомиссаром по торговле. В правительстве Гордона Брауна занимал должность министра по делам бизнеса и торговли с 2008 по 2010 год. В 2008 году Мандельсона ввели в Палату лордов.

Ранее в обнародованных файлах Эпштейна, которого обвинили в секс-торговле людьми, были обнаружены документы, свидетельствующие о его контактах с девушками из Самары и Саратова.

