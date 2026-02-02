В файлах Эпштейна нашли связь финансиста с девушками из Самары и Саратова

В обнародованных файлах покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в секс-торговле людьми, обнаружены документы, свидетельствующие о его контактах с российскими девушками из Самары и Саратова, сообщает РБК .

30 января американский Минюст обнародовал 3 млн страниц документов, а также свыше 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий, связанных с делом скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Некоторые материалы были отредактированы, в частности, из них были удалены персональные данные пострадавших.

Согласно новым материалам уголовного дела, в одном из документов представлена анкета девушки. Она окончила Самарский государственный экономический университет по специальности «экономика, финансы и банковское дело».

С 2011 по 2013 год россиянка работала моделью в Нью-Йорке. В этот период она участвовала в показах и съемках для ведущих мировых брендов. Также она является совладелицей и преподавателем школы моделирования в Самаре. Еще девушка работала в банковских отделениях в Самаре.

Помимо этого, девушка завоевала титул «Мисс зрительских симпатий» в конкурсе «Мисс Россия 2009», выиграла региональный конкурс красоты «Мисс Тольятти 2008», участвовала в российском ТВ-шоу «Ты — супермодель-4» и планировала побороться за контракт с международным модельным агентством Point Models.

В ноябре 2017 года помощница финансиста Лесли Грофф отправила электронное письмо, в котором говорится об рейсе авиакомпании «Аэрофлот» из Нью-Йорка в Самару. При этом в файле не указано, кто именно должен был полететь этим рейсом и какая была цель поездки.

Кроме того, в декабре 2009 года Эпштейн переписывался с еще одной россиянкой по электронной почте. В письме девушка рассказала финансисту, что у нее возникли сложности с работой в Петербурге, поэтому она вернулась в Саратов, где будет работать в полиции. Эпштейн в ответ на сообщение написал: «Я понимаю. Ты все еще хочешь приехать в гости? Я все организую».

Ранее в файлах финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили множество упоминаний российского миллиардера Владислава Доронина и его экс-возлюбленной супермодели Наоми Кэмпбелл.

