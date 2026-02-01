Российский олигарх Доронин засветился в файлах Эпштейна

В файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна найдено множество упоминаний российского миллиардера Владислава Доронина и его экс-возлюбленной супермодели Наоми Кэмпбелл, сообщает Baza .

В 2010 году российский бизнесмен пригласил Эпштейна на ноябрьскую вечеринку в Каире. Кроме того, финансиста звали на празднование 40-летия Кэмпбелл в Каннах.

Еще Эпштейн несколько раз пытался ускорить получение визы РФ — в конце 2010 и начале 2011 годов. Сначала помощники бизнесмена предложили обратиться в агентство в Лондоне, но и после этого быстро оформить документ не удалось. По просьбе Кэмпбелл помощники олигарха предлагали Эпштейну апартаменты, построенные российским бизнесменом в центре Москвы.

Доронин — совладелец компании «Капитал Груп», которая возвела многофункциональный комплекс City of Capitals в деловом центре «Москва-Сити». На данный момент он проживает за рубежом.

