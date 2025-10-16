Британские спецслужбы планируют применять боевых пловцов для атак на объекты РФ
Как рассказал директор ФСБ Александр Бортников, спецслужбы Великобритании хотят применять боевых пловцов для проведения атак на объекты критически важной инфраструктуры РФ, сообщает РИА Новости.
По его словам, вместе с МИ-6 (британской разведкой) спецслужбы планируют вылазки украинских диверсионных групп на территорию приграничных российских регионов, нападения на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением БПЛА, безэкипажных катеров и боевых пловцов.
Также, по сведениям Бортникова, у РФ есть информация, что под патронажем британских спецслужб готовятся и совершаются теракты и диверсии в стране. Спецподразделения британских ВС (SAS) прямо принимают участие в боевых действиях против России.
Ранее ВС РФ ликвидировали высокопоставленного разведчика НАТО в порту под Одессой.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.