Британские спецслужбы планируют применять боевых пловцов для атак на объекты РФ

По его словам, вместе с МИ-6 (британской разведкой) спецслужбы планируют вылазки украинских диверсионных групп на территорию приграничных российских регионов, нападения на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением БПЛА, безэкипажных катеров и боевых пловцов.

Также, по сведениям Бортникова, у РФ есть информация, что под патронажем британских спецслужб готовятся и совершаются теракты и диверсии в стране. Спецподразделения британских ВС (SAS) прямо принимают участие в боевых действиях против России.

Ранее ВС РФ ликвидировали высокопоставленного разведчика НАТО в порту под Одессой.

