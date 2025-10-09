Под Одессой ликвидировали высокопоставленного разведчика НАТО

Ликвидированный в порту Ильичевск в Одесской области «высокопоставленный гость с Запада» мог приехать на Украину, чтобы заниматься разведкой, или принимать участие в разработке операций ВСУ. Об этом aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, офицеры из государств НАТО служат в каждом украинском подразделении. Они работают там «политическими комиссарами», а также дают советы боевикам ВСУ.

При этом, офицеры НАТО не только следят за ходом боевых действий. Они занимаются сбором разведданных. Смотрят, как работают новейшие образцы особой техники, которую Североатлантический альянс передает Киеву.

Иванников допустил, что офицеры государств НАТО могут принимать участие в разработке терактов СБУ, которые проводятся в РФ. Такие солдаты имеют особые звания в своих государствах и выполняют задачи, которые им поставили свои власти.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.