Британия озвучила способ защиты Украины от дефолта

Неправительственная организация Великобритании Debt Justice заявила, что власти страны могут спасти Украину от дефолта, если запретят подавать долговые иски к Киеву, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Guardian.

Представитель Debt Justice отметил, что речь идет о долге в 24 миллиарда долларов. По мнению неправительственной организации, можно провести новые переговоры по реструктуризации или отсрочке выплат частным кредиторам, чтобы защитить Украину.

Действующая приостановка права требовать выплат истечет 1 августа, а соглашение о реструктуризации так и не достигнуто.

При этом некоторые специалисты считают, что вряд ли ситуация закончится именно дефолтом для Украины. Скорее всего, если переговоры о реструктуризации так и не достигнут какого-то результата, то дело закончится очередной отсрочкой.

Ранее профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев оценил вероятность дефолта на Украине в августе 2024 года. По его мнению, вряд ли такой сценарий развернется в реальности.