Экономист Толкачев оценил вероятность дефолта Украины в августе

Объявление дефолта в Украине в августе — наименее вероятный сценарий: скорее всего, власти страны договорятся с западными инвесторами о реструктуризации госдолга, сообщил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Ранее издание The Economist сообщило, что власти Украины могут объявить дефолт уже в августе, если не смогут договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности.

Он отметил, что в результате договоренностей Киева с ЕС будут пересмотрены залоговые активы под уже выданные и неоплаченные кредиты и под новые займы, заменяющие старые.

По мнению Толкачева, ни о каком серьезном списании украинского долга речи идти не может.

«Не для этого Запад финансирует Украину. Наиболее ценными залогами остаются природные ресурсы, земля, полезные ископаемые. Видимо, в новых кредитных договорах залоговая стоимость украинской земли будет понижена из-за „возросших рисков“», — полагает экономист.

Он допускает, что символическое списание долгов Украине со стороны Парижского клуба, где объединены государственные кредиторы, возможно, если Киев даст твердые гарантии начала оплаты по оставшейся части. Но это практически невероятно в нынешней экономической ситуации в стране.

«А вот списание долгов от клуба частных кредиторов получить будет еще сложнее. Наверное, единственная надежда Украины — это создание механизма зачета доходов от замороженных российских активов в качестве платежей по своей задолженности Западу», — считает Толкачев.