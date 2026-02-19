Брат короля Великобритании задержан по делу Эпштейна

Британские правоохранители задержали брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Экс-принца Эндрю задержали после того, как вскрылась его связь со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, который был уличен в торговле людьми и педофилии.

По данным СМИ, 19 февраля полиция съехалась к дому бывшего принца Эндрю на территории королевского поместья Сандрингем на востоке Англии. Всего туда прибыли шесть полицейских машин.

Бывший принц был задержан в свой 66-й день рождения.

Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III не дал экс-принцу Эндрю денег для женщины, якобы изнасилованной им. Брат монарха пытался урегулировать скандал с обвинениями, которые против него выдвинула пострадавшая.

