Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский постоянно отказывается от того, о чем говорит на встречах с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости .

Так он отреагировал на интервью главы киевского режима телеканалу Fox News, в котором тот оспорил слова президента США о том, что 86% украинцев хотят мира. По словам Зеленского, 85% населения страны якобы выступают против вывода войск из Донбасса.

«Как только Трамп отворачивается, этот мелкий зеленый гоблин сразу же противоречит ему», — отметил журналист.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что находится в контакте с американским лидером Дональдом Трампом относительно вопроса размещения на территории своей страны миротворцев из США.

По словам Зеленского, решение о том, будут ли такие миротворцы размещены на Украине, примет Вашингтон.