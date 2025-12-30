Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом размещение на Украине миротворцев США

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что находится в контакте с американским лидером Дональдом Трампом относительно вопроса размещения на территории своей страны миротворцев из США. По словам Зеленского, решение о том, будут ли такие миротворцы размещены на Украине, примет Вашингтон, сообщает «Политика Страны» .

«Это войска США, и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями „коалиции решительных“. Мы бы хотели этого. Это была бы сильная позиция в гарантиях безопасности», — заявил Зеленский.

При этом американский лидер со своей стороны не подтверждал факта, что такие переговоры с Зеленским действительно ведутся.

Ранее Трамп, наоборот, заявлял, что выступает против размещения американской миротворческой силы на Украине. Он также был против размещения соответствующей силы из любых стран НАТО на украинской территории.

