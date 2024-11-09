Боррель потребует у ЕС продолжать наращивать военную помощь Украине
Фото - © Unión Europea en Perú from Lima, Perú. Josep Borrell/Wikipedia.org
Глава Евродипломатии Жозеф Боррель сказал, что потребует у стран Евросоюза продолжать помогать Украине вооружениями. Об этом сообщает РИА Новости.
Евросоюзу, по мнению Борреля, нужно наращивать военную поддержку Киева. Это необходимо делать, пока есть неопределенность на фоне плана новоизбранного президента Дональда Трампа.
Глава Евродипломатии добавил, что Евросоюз скоро введет 15-й пакет санкций против РФ.
ТАСС сообщает, что, по словам Борреля, ЕС направил Украине 122 млрд финансовой помощи. Это 50% от общей суммы поддержки страны.
Ранее политолог Орлов заявил, что администрация Трампа может начать отправлять Украине меньше денег и оружия. На Западе осознают, что конфликт вскоре может закончиться.