сегодня в 18:49

Глава Евродипломатии Жозеф Боррель сказал, что потребует у стран Евросоюза продолжать помогать Украине вооружениями. Об этом сообщает РИА Новости .

Евросоюзу, по мнению Борреля, нужно наращивать военную поддержку Киева. Это необходимо делать, пока есть неопределенность на фоне плана новоизбранного президента Дональда Трампа.

Глава Евродипломатии добавил, что Евросоюз скоро введет 15-й пакет санкций против РФ.

ТАСС сообщает, что, по словам Борреля, ЕС направил Украине 122 млрд финансовой помощи. Это 50% от общей суммы поддержки страны.

Ранее политолог Орлов заявил, что администрация Трампа может начать отправлять Украине меньше денег и оружия. На Западе осознают, что конфликт вскоре может закончиться.