Администрация Трампа будет отправлять Украине меньше денег и оружия

Избранный американский президент Дональд Трамп заявлял, что его украинский коллега Владимир Зеленский — лучший в мире продавец. Будущий глава США считает, что Киеву должен помогать ЕС и искать новые средства для финансирования — таким образом на Западе начинают осознавать, что конфликт нужно завершать, сказал в эфире радио Sputnik гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Он считает, что администрация Трампа будет отправлять Украине меньше денег и вооружений. Элита США уже решает, какой будет политика в отношении Киева, считает Орлов.

Издание Bloomberg писало, что Трамп начал менять курс Соединенных Штатов по Израилю и Украине еще до инаугурации. Она запланирована на 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Трамп созвонился с Зеленским после победы на выборах президента США. В диалоге поучаствовал предприниматель Илон Маск.