Раскрыто, как изменится политика США по украинскому конфликту при Трампе

Bloomberg: Трамп еще до вступления в должность запустил смену курса по Украине

Дональд Трамп уже начал менять курс Соединенных Штатов по Израилю и Украине, хоть еще и не вступил в должность президента. О том, какая страна больше выиграет от победы политика, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Bloomberg.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января 2025 года. Тем не менее, политик уже занимается формированием внешней политики страны в ключевых горячих точках мира — Украине и Израиле.

Трамп обещал завершить конфликт между Москвой и Киевом за один день. Поэтому украинская сторона предпринимает активные шаги для формирования наиболее выгодных условий для себя.

От становления президентом Трампа в выигрыше окажется Израиль. Он может «развязать руки» руководству страны. Тогда Тель-Авив может уничтожить ядерную программу Ирана.

Ранее бизнесмен Илон Маск сказал, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время. Дело в том, что у Трампа есть особый план.