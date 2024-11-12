Боррель пообещал Зеленскому «на прощание» 1 млн снарядов
ЕС поставит Киеву миллион снарядов до конца года
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве пообещал завершить поставку 1 млн снарядов до конца 2024 года, сообщает ТАСС.
Дипломат находится в Киеве с прощальным визитом. С 1 декабря политика из Испании сменит эстонка Кая Каллас.
В феврале 2023 года Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили, что поставят Украине «1 млн снарядов в течение года». Однако этот срок был нарушены, указано в публикации.
Ранее Боррель сообщил, что потребует у стран Евросоюза продолжать военную помощь Украине.