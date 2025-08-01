Борьба с «вредными инициативами»: запущена платформа хватитзапрещать.рф

В Тамбове сторонники «Новых людей» запустили сайт хватитзапрещать.рф. Они уверены, что новый российский закон о VPN и штрафах за просмотр контента — вредная инициатива, сообщил зампред Госдумы, первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

«На сайте собирают подписи за свободный интернет и отмену нового закона», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что в Тамбове напечатали футболки с надписью «Я не экстремист — я просто смотрю YouTube».

Ранее глава государства Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение штрафа в размере до 5 тыс. рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в Сети, а также закон о введении штрафов за рекламу VPN-сервисов в РФ.