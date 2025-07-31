Путин ввел штрафы за поиск экстремистских материалов

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в Сети

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение денежного штрафа в размере до 5000 рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете. Поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, сообщает РБК со ссылкой на портал опубликования правовых актов.

Согласно подписанному президентом закону, граждан будут штрафовать на 3-5 тысяч рублей за преднамеренный поиск экстремистских материалов в Сети, в том числе с использованием VPN.

Кроме того, Путин подписал закон о введении штрафов за рекламу VPN-сервисов в России. Размер денежной санкции для физических лиц 50-80 тыс. руб., для должностных лиц — 80-150 тыс. руб., для юрлиц — 200-500 тыс. руб.

Ранее за соответствующие поправки в КоАП РФ проголосовали в Госдуме и Совете Федерации.