Большинство депутатов поддержало импичмент президенту Южной Кореи

сегодня в 10:53

191 депутат поддержал импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Елю. Всего в Национальном собрании 300 депутатов, сообщает РБК .

Демократическая партия Южной Кореи и еще пять оппозиционных партий подали ходатайство об импичменте. Таким образом большинство депутатов проголосовали за отставку нынешнего президента.

3 декабря южнокорейский лидер объявил, что в стране вводится военное положение. По его словам, это нужно для искоренения просеверокорейских сил и защиты свободного конституционного порядка государства.

СМИ посчитали, что данное решение — это ответ президента на попытки оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск отреагировал на ситуацию. Он заявил, что происходящее в Южной Корее его шокирует.