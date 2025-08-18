Президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске получил от российского коллеги Владимира Путина книгу с фотографией и петицией тысячи украинских военных: Киев отказывается их забирать, сообщает RT .

«Они (власти России — ред.) собираются освободить их. У меня есть книга с каждым», — сказал Трамп в интервью журналистам Fox News.

С начала августа работает сайт 1000ua.ru, там можно найти фотографии и список военных. 14 августа стороны провели обмен пленными. Украина приняла всего два человека, а Россия забрала своего военного Дениса Резникова, который в украинском плену подвергся пыткам: у него требовали вербовки его дочери.

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, публикация большой фотографии украинских военнопленных подсветила правду и пресекла ложь Киева о ситуации. Сейчас власти Украины молчат, добавила она.