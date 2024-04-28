Более половины американцев не одобряют работу Байдена

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Опрос CNN: 60% опрошенных не одобряют работу Байдена на посту президента США

По данным опроса, 60% жителей Соединенных Штатов не одобряют работу действующего американского лидера Джо Байдена, пишет РИА Новости .

Как сообщает телеканал CNN, 71% опрошенных американцев не одобряют политику Байдена касательно палестино-израильского конфликта, поддерживают решения американского лидера по Ближнему Востоку лишь 28%.

В опросе телеканала, который проводился с 18 по 23 апреля, приняли участие 1 212 совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составляет 3,4 п. п.

Ранее американский телеканал NBC News сообщал, что известный кинорежиссер Стивен Спилберг принимает участие в разработке стратегии для предвыборной кампании Байдена.

Выборы президента Соединенных Штатов намечены на 5 ноября текущего года. Главным оппонентом Байдена должен стать 45-й американский президент и бизнесмен Дональд Трамп.