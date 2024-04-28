Режиссер Спилберг работает над стратегией для предвыборной кампании Байдена

Известный американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Стивен Спилберг принимает участие в разработке стратегии для предвыборной кампании лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, передает газета «Известия» .

Как сообщает американский телеканал NBC News, режиссер является давним сторонником действующего американского президента, который намерен переизбраться на второй срок. Спилберг принимает активное участие во встречах с организаторами национального съезда Демократической партии.

На сегодняшний день Спилберг не планирует съемки фильма о предвыборных мероприятиях, однако он являлся продюсером кинокартины для предвыборной кампании экс-президента Барака Обамы в 2008 году.

На NBC добавили, что также администрация Байдена ведет переговоры с Обамой касательно его участия в благотворительном мероприятии, которое состоится в июне в Лос-Анджелесе.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Главным оппонентом действующего американского лидера должен стать бывший президент США Дональд Трамп, который набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом.