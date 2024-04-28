Режиссер Спилберг работает над стратегией для предвыборной кампании Байдена
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Известный американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Стивен Спилберг принимает участие в разработке стратегии для предвыборной кампании лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, передает газета «Известия».
Как сообщает американский телеканал NBC News, режиссер является давним сторонником действующего американского президента, который намерен переизбраться на второй срок. Спилберг принимает активное участие во встречах с организаторами национального съезда Демократической партии.
На сегодняшний день Спилберг не планирует съемки фильма о предвыборных мероприятиях, однако он являлся продюсером кинокартины для предвыборной кампании экс-президента Барака Обамы в 2008 году.
На NBC добавили, что также администрация Байдена ведет переговоры с Обамой касательно его участия в благотворительном мероприятии, которое состоится в июне в Лос-Анджелесе.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Главным оппонентом действующего американского лидера должен стать бывший президент США Дональд Трамп, который набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом.