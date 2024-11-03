Более 75 млн американцев проголосовали досрочно на президентских выборах

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В США привели данные о досрочном голосовании на выборах президента

Более 75 млн американских граждан проголосовали досрочно на президентских выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Университета штата Флорида.

При этом более 40,7 млн пришли на избирательные участки, еще 34,4 млн воспользовались услугами почты.

Всего в США 168 млн избирателей. Выборы состоятся 5 ноября.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне готовятся к внешним попыткам дестабилизировать ситуацию после всеобщих выборов и до инаугурации нового главы Белого дома.