WP: США готовятся к внешним попыткам дестабилизации после выборов

сегодня в 03:19

В Вашингтоне не исключили попытки стран дестабилизировать США после выборов

Американская администрация готовится к внешним попыткам повлиять на ситуацию в США после всеобщих выборов и до инаугурации нового главы Белого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Издание опирается на данные источников из числа американских чиновников.

В Белом доме «находятся в состоянии повышенной готовности к попыткам из-за рубежа угрожать Соединенным Штатам или дестабилизировать ситуацию в них в период передачи полномочий новому президенту», — сказано в публикации.

Опасения американских властей связаны с высокой «поляризацией» общества накануне выборов.

Выборы президента в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. На высший пост страны претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.