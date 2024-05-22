Bloomberg: в КНДР выявили новый порядок демонстрации портретов трех Кимов

Жители Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) стали украшать стены портретами нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также его предшественников — основателя Северной Кореи Ким Ир Сена и его преемника, отца сегодняшнего председателя Госсовета Ким Чен Ира, сообщает РБК .

Как пишет агентство Bloomberg, государственные СМИ КНДР впервые продемонстрировали три размещенных рядом портрета. Они размещены в классе в центральной школе для подготовки кадров Трудовой партии Кореи. Таким образом, планируется усилить культ личности действующего лидера республики.

«Это очень важно, поскольку изображение портрета Ким Чен Ына рядом с портретами его предшественников означает его равное положение с бывшими лидерами», — сказал старший научный сотрудник Корейского института национального объединения Хонг Мин.

Из материала следует, что портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в КНДР можно встретить в квартирах, метро, офисах и других местах. Они представляют большую ценность, поэтому местным жителям в случае ЧП нужно спасать их даже с риском для жизни.

Ранее Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что Россия и КНДР обменялись туристическими группами впервые со времен СССР. В настоящее время Москва и Пхеньян обсуждают сотрудничество в сельском хозяйстве и других сферах.