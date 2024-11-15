Bloomberg узнал о первом за 2 года звонке между Путиным и Шольцем

Канцлер Германии Олаф Шольц готовится созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Это будет первый почти за 2 года звонок между лидерами РФ и ФРГ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, пожелавший сохранить анонимность.

По данным журналистов, Путин и Шольц созвонятся 15 ноября. Лидеры поговорят в «критический для Украины момент, когда страна готовится к третьей зиме», отмечает издание.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава Соединенных Штатов также говорил, что хочет побеседовать с Владимиром Путиным.

Между тем бывший замгенсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер в статье для Financial Times поделилась прогнозом, что Трамп может попросить Путина пойти на три уступки по вопросу Украины.